Daydreamer, lunedì 7 settembre la serie arriva in esclusiva in prima serata

Ottime notizie per gli amanti della serie DayDreamer: stasera, lunedì 7 settembre, andrà in onda in esclusiva in prima serata
Ha fatto impazzire il pubblico con gli intrecci amorosi tra Can Divit e Sanem AydÕn, facendo appassionare milioni di persone. La serie dell’estate, DayDreamer, dopo aver occupato il day time di Canale 5 sbarca stasera, lunedì 7 settembre, in prima serata per tre episodi inediti. La serie turca ha sostituito per la stagione estiva Uomini e Donne, che riprenderà proprio oggi il suo consueto appuntamento alle 14:45. DayDreamer – Le ali del sogno resterà nel palinsesto Mediaset, ma andrà in onda il sabato alle ore 14:10 e la domenica alle 16:30.
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DayDreamer, stasera tre nuovi episodi
Ambientata a Istanbul la serie segue le vicende dell’amatissimo Can Yaman che interpreta il titolare di un’agenzia pubblicitaria. Dallo spirito ribelle la sua vita si intreccia con quella della timida sognatrice Sanem, interpretata da Demet Özdemir. Una serie che ha fatto innamorare il pubblico che continua a seguire con passione le loro vicende. Questa sera in prima serata andranno in onda tre episodi inediti, ricchi di colpi di scena ed emozioni che coinvolgeranno anche Leyla, la sorella di Sanem ed Enre Divit, fratello di Can.
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#ErkenciKuş sadece burada değil dünyanın birçok ülkesinde de ses getiren , katıldığı her oylamayı altüst edip “bela” olan:) , ödüllere doyamayan, çok özel, türünün en iyilerinden fenomen bir iş oldu.. Ekranlara bir daha gelir mi bilmem ama gelirse de bayaa bayaa bayaa zor gelecek kadar müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim @1demetozdemir e çok teşekkür ederim. Sette her ihtiyacımızla ilgilenmeye çalışan, işimizi kolaylaştıran set ve prodüksiyon çalışanlarına ( mesela Suat abiye, kahvemizi bir kere bile ihmal etmedi, sürekli suyumuzu getiren Veysel’e, yemek yer miyiz getirelim diye soran Onur’a, bir ihtiyacımız olduğunda koşturarak yerine getiren Ömer’e Engin’e Ercan’a), bir sürü dertle uğraşan ( set bitse de montaja giderek çalışmaya devam eden), masalsı bir dünya kuran yönetmenimiz Çağrı Bayrak, Aytaç Çiçek ve reji ekibine , harika iş çıkaran görüntü yönetmenimiz ve ışık şefimize ( tabi ekiplerine de ), bizim üzerimizde çok emeği olan kostüm, saç, makyaj hazırlık ekibimize ( çoğu zaman sette en iyi arkadaşlarımız onlar oldu), Can Divit’i özgün bir tarzla stil ikonu haline getirmekte büyük emeği olan stylingcim Aslı Parlak’a, diziye enerjisiyle ekstra performanslar koyan diğer oyuncu arkadaşlarıma( mesela Anıl Çelik’e, Ceycey’i hangimiz özlemeyeceğiz ki 🤗 ), bizi bir araya getiren ve hep babacan davranan sürekli bizi arayan ve dinleyen yapımcımız Faruk Turgut’a çok teşekkür ederim.. Senaristlerimize , sanat ekibine, Ahsen hanıma, Ali abiye ve daha nicesine de tabii ki çok teşekkür ederim.. Erkenci Kuş’un çok uluslu, her yerden her yaştan başka türlü bir fan kitlesi oldu , bu kadar değişik yaşta farklı kültürdeki insan profiline hitap etmek inanılmaz bir şey , bize nasip olduğu için çok gururluyum, hepinizi çok seviyorum, bizi hiç yalnız bırakmayın.. Menajerlerim @cuneytsayil ve @ilkerbilgi yi unutmamak lazım 🙏🏻 Birazdan son bölümümüz başlayacak, keyifle izlemenizi diliyorum.. #ErkenciKuşVeda 🤗
Un appuntamento eccezionale per DayDreamer – Le Ali del Sogno, che andrà a occupare l’ultima prima serata del lunedì di Canale 5 prima che se ne impadronisca Alfonso Signorini. Lunedì 14 settembre infatti sarà riaperta la porta rossa del Grande Fratello Vip.
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