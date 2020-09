Ecco come chiedere il bonus bici e monopattini dal 4 novembre: finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del programma di mobilità alternativa.

Il rimborso delle somme spese per acquistare bici o monopattini (entro i limiti di spesa previsti dalla normativa) è slittato a novembre.

Tuttavia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 settembre scorso il decreto attuativo sul “bonus mobilità” che conferma la data del 4 novembre come quella dalla quale sarà finalmente possibile richiedere il bonus sugli acquisti di biciclette (anche a pedalata assistita) e veicoli a propulsione elettrica (monopattini, hoverboard e segway) nonché servizi di mobilità condivisa a uso individuale (tranne le autovetture).

Leggi anche —> Bonus bici: rimborsi rinviati

Per richiedere il bonus sarà necessario registrarsi sul portale del ministero dell’Ambiente. Se l’acquisto è già stato effettuato sarà possibile caricare la fattura o lo scontrino parlante. Se invece il mezzo o i servizi non sono ancora stati pagati sarà possibile richiedere e ottenere il buono mobilità (sempre di 500 euro).

Come noto, il bonus sarà retroattivo e potrà infatti riguardare gli acquisti effettuati già dal 4 maggio scorso. Il termine ultimo per ora è invece il 31 dicembre 2020.

Possono beneficiare tutti i maggiorenni che risiedano in un capoluogo di regione o provincia, in una città metropolitana o in un comune con più di di 50mila abitanti.

Il tetto del buono mobilità è del 60% della spesa sostenuta. In ogni caso non sarà possibile superare i 500 euro.

La richiesta dovrà essere effettuata con lo Spid attraverso il portale del Ministero dell’Ambiente dal 4 novembre ma tempestivamente visto che i buoni saranno emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle domande, fino a esaurimento delle risorse stanziate per il 2020 (210milioni di euro).