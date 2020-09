Elettra Lamborghini perde il controllo durante il suo addio al nubilato

Elettra Lamborghini è reduce dal suo addio al nubilato; la festa è durata ben 3 giorni, ma la situazione è andata fuori controllo.

Prossime alle nozze Elettra Lamborghini con il dj e produttore Afrojack; il 26 settembre infatti pronunceranno il fatidico sì in una cerimonia che già si preannuncia sfarzosa. La Twerking Queen è stata impegnata alla festa del suo addio al nubilato in rosa. La festa, durata ben 3 giorni ha suscitato molte polemiche sul web. Ogni momento della festa è stato reso noto ai follower di Elettra grazie alle numerose stories su Instagram che la stessa pubblica. I festeggiamenti sono avvenuti vicino Caserta, precisamente nella Tenuta San Domenico a Sant’angelo in Formis.

Elettra Lamborghini ed i festeggiamenti criticati

Anche durante un momento così festoso, non sono mancate tensioni e critiche: in primis la protagonista è stata accusata di non usare la mascherina. Ma lei ha replicato con un secco “Siete un covo di serpi” e poi ha precisato che tutti i presenti alla festa – compresi anche i truccatori ed i parrucchieri – si erano sottoposti preventivamente al tampone per evitare la festa diventasse un focolaio. Misure drastiche che però sono state ben ripagate visto che la cantante si è divertita e la festa è stata un successone, ma non senza conseguenze. Almeno questo è quanto riporta un’influencer campana che ha pubblicato alcune foto dei luoghi adibiti ai festeggiamenti. Gli scatti dimostrano in particolare una stanza della Tenuta distrutta a causa dei cattivo comportamento degli invitati.

Dalla Twerking Queen non è sopraggiunta ancora parola in merito, su Instagram l’ultimo suo scatto risale infatti alla giornata di ieri mentre si godeva il sole di Capri.

