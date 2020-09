Era una delle attrici più belle del mondo, oggi a 53 anni è tutta rifatta

Era una dea ad Hollywood negli anni 90, oggi è rifatta completamente con la chirurgia e il botulino

The mystery begins now… It's all happening at @UndoingHBO

Sono moltissime le star che ricorrono al botulino contro i segni dell’età, ma spesso ha un effetto indesiderato. Cambia il viso e rende le persone finte, di gomma infatti molte rimpiangono di essere ricorse alla chirurgia. Tra queste c’è la bellissima Nicole Kidman che ha confessato di non sentirsi a suo agio con il viso gonfio e con la totale mancanza di espressione che ne segue. Ha pertanto dichiarato di non volersi più sottoporre a punturine, pare però che invece non ne abbia potuto fare a meno.

Recentemente infatti è apparsa nuovamente gonfia, a 50 anni una donna può mantenersi in forma anche senza tutte queste punture. Una donna come lei poi che è sempre elegante e sensuale, non avrebbe proprio bisogno dei ritocchini. L’attrice continua a lavorare senza sosta, nonostante siano passati tanti anni lei è ancora una delle attrice più richieste e benvolute di Hollywood.

Nicole Kidman ha ancora successo sul grande e piccolo schermo

Nicole Kidman continua ad andare alla grande sul grande schermo, ma anche su Netflix ora Le ultime apparizioni sono in serie tv come Big Little Lies- Piccole grandi bugie che va avanti dal 2017. Recentemente ha girato The Undoing- Le verità non dette, miniserie TV diretta da Susanne Bier ed è tratta dal romanzo You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz. La serie sarà visibile dal 25 ottobre in America su HBO, mentre in Italia si potrà vedere sulla piattaforma Sky Atlantic.

#FridayFeeling

Al cinema invece l’ultima apparizione è stata l’anno scorso con il film Bombshell- La voce dello scandalo, il film parla del caso di Roger Ailes fondatore di Fox News accusato di molestie sessuali nel 2016. Nicole Kidman che ricopre il ruolo di Gretchen Carlson colei che accusa Roger Ailes di molestie sessuali. Nicole Kidman appare bellissima in questa sua recente apparizione.

