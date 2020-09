Franscesca Brambilla ha già nostalgia dell’estate che sta per finire. Cosa c’è di meglio di pubblicare una foto in bikini? Spettacolo puro

Francesca Brambilla non si dà pace al fatto che l’estate stia finendo e così in questi giorni ha deciso di postare su Instagram foto che la ritraggono selvaggia tra un tuffo e l’altro. La giovane showgirl, che tutti conoscono come la bona sorte di Avanti un altro, ha deciso di abbandonare il programma. Ma non conosciamo i dettagli di questa decisione né chi rivestirà quel ruolo. I suoi fan non hanno esitato a contattarla tramite messaggi per convincerla a restare.

Francesca Brambilla, il colore tiffany manda in tilt il web