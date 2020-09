GF Vip 5, Tv Sorrisi e Canzoni pubblica la copertina con il cast – FOTO

GF Vip 5, Tv Sorrisi e Canzoni pubblica la copertina con il cast. Manca sempre meno all’inizio del reality e i telespettatori non ci stanno più nella pelle

L’inizio del GF Vip 5 è alle porte e i telespettatori già non ci stanno più nella pelle: per tutta l’estate sono stati in fibrillazione, nell’attesa di scoprire chi avrebbe varcato la soglia della casa più spiata d’Italia. Avremo di nuovo al timone Alfonso Signorini, per la seconda edizione non ci sarà invece al comando Ilary Blasi.

Tv Sorrisi e Canzoni pubblica la copertina con il cast del nuovo GF Vip: eccoli tutti!

Il cast comprende veramente tutti, quelli più giovani, quelli più grandi, quelli più famosi e quelli meno noti. Da attori ad influencer. Vedremo Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi, poi Andrea Zelletta reduce dal suo trono dove ha scelto Natalia Paragoni. Questa esperienza mica metterà in crisi il loro rapporto? Poi vedremo Patrizia De Blanck, Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria, il calciatore Enock Barwuah, l’ex velino Pierpaolo Pretelli. Poi le modelle Francesca Pepe e Dayane Mello. La conduttrice Stefania Orlando. Lo scrittore Fulvio Abbate, l’attore Massimiliano Morra, la ballerina Matilda Brandi. Le attrici Myriam Catania, Adua Del Vesco. Poi Francesco Oppini, il figlio di Alba Marietti e infine Flavia Vento.

La rivista TV Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la copertina con il cast ufficiale. Ai nomi già annunciati si è aggiunto quello di Denis Dosio, una star del web molto discussa e criticata.