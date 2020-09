Fausto Leali sarà uno dei partecipanti della nuova edizione dei Grande Fratello Vip: il cantante non si è nascosto e ha rivelato i veri motivi della sua presenza nel programma

Fausto Leali ha alle spalle una lunga carriera artistica, ma tra una settimana il pubblico lo vedrà in un contesto nettamente differente: quello del Grande Fratello. Sarà infatti uno dei concorrenti della nuova edizione Vip in partenza su Canale 5 lunedì 14 settembre. Sebbene non sia nuovo a programmi televisivi avendo partecipando in precedenza anche a Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show, è la prima volta pero’ che si metterà in gioco in un reality show. Il cantante non ha voluto nascondere le vere ragioni che lo hanno portato a decidere di partecipare.

Fausto Leali al GF Vip: “Vado perché mi pagano”

Durante un’intervista a Libero, Fausto Leali ha affrontato l’argomento Grande Fratello spiegando i motivi che l’hanno spinto a decidere di accettare l’offerta che gli era stata proposta. “Sì, vado anche perché sono pagato. Mi sono fatto due conti e a causa del Covid i concerti non ricominceranno per un bel po’, non ho impegni prima di allora e andare al GF non è certo come andare in miniera“, ha dichiarato. In tutta sincerità non ha fatto mistero di non riuscire a guadagnare più come un tempo attraverso la musica. “Le vendite dei dischi non sono più remunerative come in passato“, ha ammesso.

Non è l’unica ragione che l’ha spinto a partecipare al reality, ma sicuramente una delle principali. “Ho accettato anche perché l’invito mi è arrivato da persone che stimo e con cui ho collaborato“, ha detto il cantante. Ha poi ammesso che sentirà la mancanza dei propri cari, ma non troppo. “Mi è già capitato in passato, posso resistere“, dichiara.

Il cantante sarà solo uno dei componenti del cast della nuova edizione, guidata nuovamente da Alfonso Signorini. La casa più spiata d’Italia è quasi pronta a riaprire le sue porte. Il Grande Fratello Vip andrà in onda eccezionalmente con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5.

