Strepitosa e magnifica, Giorgia Rossi incanta e lascia tutti senza parole. Una bellezza magnifica, la telegiornalista di Sport Mediaset è come una fata.

Visualizza questo post su Instagram Al timone. 🚤 Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506) in data: 7 Set 2020 alle ore 2:40 PDT

Prosegue la vacanza di Giorgia Rossi che su Instagram mostra una nuova serie di scatti. La 33enne telegiornalista della redazione di Sport Mediaset appare in splendida forma. E si fa vedere “al timone”, come lei stessa scrive.

Eccola mentre conduce una barca al largo di Punta Ala, nel territorio di Grosseto, in Toscana. La bellissima ma soprattutto bravissima mezzobusto e conduttrice di ‘Pressing Serie A’ veste di completo fucsia e poi si toglie tutto di dosso, restando solo in costume, sempre dello steso colore. Ed è uno spettacolo per gli occhi. Capelli sciolti ed occhiali da sole, con dello smalto rosso sgargiante. Sono queste le niche cose che la ricoprono. E sono migliaia e migliaia i ‘mi piace’ ricevuti. Oltre 24mila, con centinaia di commenti. Davvero magnifica.

Giorgia Rossi, Instagram ai suoi piedi: lei è bellissima