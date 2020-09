Giulia De Lellis e Andrea Damante non si sono lasciati: l’indiscrezione sulla storia d’amore più amata dai giovani. Sono tornati insieme durante la quarantena, ecco cos’è successo di recente

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati oppure no? I due, dopo diversi tira e molla, sono tornati insieme durante la quarantena e questo ha sorpreso tantissimo i suoi fans, ma in modo decisamente positivo. Infatti le cose tra i due sembravano essersi fatte nuovamente serie. Infatti, avevano preso un cane insieme e fatto dei tatuaggi l’uno per l’altro.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Giulia De Lellis e Andrea Damante: le ultime indiscrezioni sulla loro storia d’amore. Finita oppure no?

Da diverse settimane stanno girando voci sul web e sulla carta inerenti ad una presunta crisi, anche perché è molto che i due non si vedono. Eppure è arrivato l’ennesimo colpo di scena. L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto in privato su Instagram una segnalazione. “Sono un amico della coppia e volevo dirti che non si sono lasciati. Hanno avuto dei problemi legati alla convivenza e hanno deciso di allontanarsi”. Ha poi aggiunto che la De Lellis ha preso casa a Milano vicino a quello di Damante. Sarà così?

LEGGI ANCHE -> DayDreamer, Can Yaman quanto guadagna? Il patrimonio dell’attore

Ha poi aggiunto: “Andrea è stufo di tutti questi gossip che stanno uscendo in queste settimane. Se non ha ancora parlato fino ad ora è solo perché sta cercando di proteggere la sua storia d’amore con la sua Giulia”.