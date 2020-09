Gossip Girl sta tornando: a breve cominciano le riprese. Si tratta di una delle serie tv più amate delle ultime generazioni: finalmente ci sono delle importanti novità

Gossip Girl sta finalmente tornando! A confermarlo è stato il portale Variety che ha finalmente rivelato che il rebot della nota serie tv si farà: le riprese cominceranno a breve. La produzione del reboot del noto teen drama ha subito una battuta d’arresto in seguito alla diffusione del Covid-19, questo ha rallentato i lavori sul set, ma adesso il portale ha annunciato che la produzione riprenderà in ottobre a New York.

Gossip Girl sta tornando: ecco tutte le informazioni sulla serie tv più amata di sempre

Un portavoce della Warner Bros ha dichiarato che le riprese cominceranno a fine mese tra Vancouver, New York e Los Angeles. Una notizia successivamente confermata anche da Anna Sarnoff, capo di WarnerMedia Studios e Networks Group. Questa bnovità conterà ben 10 episodi e sarà ambientata dopo otto anni il finale della serie. Sarà su una nuova generazione e su nuovi protagonisti.

