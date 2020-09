In molti apprezzano Levante per i testi intelligenti e spesso ironici dei suoi brani. Ma la cantautrice siciliana piace anche perché è veramente bellissima.

La bellissima Levante parla in un post di quelle che sono le meravigliose sensazioni provate da lei nel fare ritorno su un palco. La 33enne originaria di Caltagirone, in provincia di Catania, ha preso parte a ‘Heroes’, una maxi esibizione di oltre 40 cantanti che hanno stretto il microfono in mano esibendosi in alcune loro hits.

Teatro del tutto l’Arena di Verona, con la performance trasmessa per oltre 5 ore in diretta streaming. Oltre alla cantautrice siciliana c’erano tanti altri volti noti, a cominciare da Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 nonché suo ex fidanzato. Presenti pure Elodie, gli Afterhours, Fedez, Grancesca Michielin, Anastasio, Aiello, Rocco Hunt, i Subsonica, Tommaso Paradiso, Achille Lauro e tanti altri. Un modo importante per reagire a questo difficile 2020 contraddistinto dalla epidemia di Covid, che ha bloccato non solo l’Italia ma tutto il mondo intero.

Levante, tornare sul palco dal vivo è come rinascere

E l’industria della musica è tra quelle pesantemente colpite dal blocco totale degli eventi in live. Su Instagram, Levante mostra una immagine sensuale di sé e parla di tutto ciò che è stato. “Ce lo siamo già detti che settembre blablabla… ma questi giorni sono stati davvero una rinascita. Sette mesi lontana dal palco non fa per me”.

Comincia così il messaggio della cantante, che poi prosegue. E tantissimi tra i suoi followers apprezzano questo pensiero e queste parole.