Ludovica Pagani: scollatura mozzafiato e tacchi a spillo, da infarto – Foto

Ludovica Paganni lascia Venezia con un outfit da infarto: scollatura mozzafiato, decolletè in vista e tacchi a spillo vertiginosi, foto.

Visualizza questo post su Instagram Arrivederci Venezia 🎭 #venice #outfitoftheday #seeyousoon Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 7 Set 2020 alle ore 10:28 PDT

Un ourtift da infarto per Ludovica Pagani che ha lasciato Venezia con un look che è stato promosso da tutti i suoi fans. Top con scollatura mozzafiato, pantaloni e tacchi a spillo vertiginosi. A rendere ancora più sensuale la foto è la posa dell’influencer che, seduta sulla barca che la sta portando via da Venezia, si lascia immortalare di lato come una vera diva.

“Troppo bella”, scrive un utente. “Sempre… Bella, Solare E disponibile“, aggiunge un altro. “Stupenda come poche”, scrive un follower. E ancora: “Sei semplicemente meravigliosa”, “Sei un angelo”, “La sirenetta più bella di sempre”. Una foto, quella che vedete qui in alto che, dopo un’ora dalla pubblicazione, aveva già collezionato quasi 90mila like. Ma le foto che Ludovica regala ai fans non si limitano a quella che vedete qui in alto.



