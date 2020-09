Marcello Pisa, cadavere ritrovato nel carrello della spesa. Cosa è successo

E’ stato ritrovato il cadavere di Marcello Pisa nel carrello della spesa. I due colpevoli hanno passato due giorni in casa con il corpo

Un caso misterioso è quello di Marcello Pisa, un uomo di 50 anni ritrovato morto in un carrello della spesa. Dopo mesi di lavoro, oggi gli investigatori hanno affermato la conclusione delle indagini. Ma ripercorriamo nel dettaglio il caso. Tutto ha inizio il 21 maggio scorso, quando nella periferia di Ceccano, in provincia di Frosinone, nell’area antistante di un supermercato, è stato scoperto il corpo di un uomo senza vita in un carrello della spesa, ricoperto da teli. Secondo le prime ipotesi si tratta di omicidio visto che il cadavere, identificato come quello di Marcello Pisa, presenta dei segni.

Caso Marcello Pisa, le conclusioni delle indagini