Televisione Masterchef dove vederlo: partito ancora una volta il più famoso programma a tema culinario della tv, con ‘vecchi volti’ e nuove trovate.

Programmi tv Masterchef dove vederlo. Ricomincia quello che con tutta probabilità è il reality show a tema culinario più famoso e seguito che ci sia. Il via è avvenuto già il 6 settembre, con le importanti presenze di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli in qualità di giudici.

Gli appassionati possono seguire tutto quanto accadrà, ovviamente in tv. Su quale canale? Su Tv8, alle ore 21:15. come da prassi, ad ogni nuova edizione gli autori della trasmissione concepiscono qualche cambiamento o introduzione inedita allo scopo di stimolare ancora più interesse da parte del pubblico da casa. Per quanto riguarda la nona edizione della trasmissione, ecco quindi che assistiamo al debutto del ‘grembiule grigio’.

Masterchef dove vederlo, le novità introdotte in questa edizione

Una novità che consiste nel premiare chi, tra i concorrenti, riesce ad avere due giudizi positivi e che dà diritto ad una prova in cui lo scopo principale sarà convincere l’intero corpo dei giurati a concedere una valutazione quanto più alta possibile. E c’è anche il grembiule bianco, che invece premierà chi subito ottiene un 100% di consenso positivi. Ma passano la selezione anche i partecipanti che avranno all’attivo inizialmente un solo voto positivo. Ovviamente in situazioni come questo il giudizio dei giurati avrà un peso più decisivo che mai, con la ‘firma sul grembiule’.

Ci sarà anche un esame a sorpresa che tutta la classe dei 20 concorrenti dovrà sostenere, su uno specifico aspetto e con anche una eliminazione finale. Nel corso di Masterchef 9 inoltre non mancheranno alcune illustri ospitate. Prevista la presenza dei vari Jeremy Chan e Henrique Fogaca ed Igino Massari.

di Salvatore Lavino