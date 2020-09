Miriam Leone mai vista così, il seno in primo piano e labbra rosse sensuali – FOTO

Miriam Leone come non l’avete mai vista: seno in primo piano e labbra rosse sensuali per l’attrice, icona della bellezza italiana, foto.

Miriam Leone si mostra ai suoi followers su Instagram come non aveva mai fatto prima. L’attrice mette in evidenza la bellezza del suo viso, ma anche le forme del suo decolletè. Un selfie che, in pochi minuti, ha fatto impazzire tutti. Una foto sensualissima, con gli occhi, incorniciati da sopracciglia molto folte, labbra in primo piano e un decolletè evidenziato da un top nero con una profonda scollatura.

Sempre elegante e raffinata ed estremamente femminile, Miriam Lerone continua ad essere considerata l’icona della bellezza italiana e l’affetto dei fans nei suoi confronti non conosce limiti. La foto che vedete qui in alto, in soli cinquanta minuti ha superato i 100mila like.

Numeri da vera star, qual è la Leone che si conferma non solo sempre amata su Instagram, ma anche sempre più ammirata e apprezzata dagli addetti ai lavori.

