Napoli, la conferma che non ti aspetti arriva in attacco

Respinte offerte per Petagna: l’ex Spal resterà al Napoli per giocarsi le sue carte. Nonostante ci sia abbondanza in attacco

La lista dei partenti è lunga. Del resto 34 calciatori sono tanti. E’ questo l’attuale numero degli uomini disponibili per Gattuso. Bisogna tagliarne almeno 10. L’amministratore del Napoli, l’uomo dei conti, vale a dire Chiavelli, ha ordinato il taglio del monte ingaggi. Nel bilancio che verrà mancheranno le entrate della Champions e probabilmente una fetta importante di incasso dal botteghino. Le presenze minori o nulle allo stadio abbassano anche gli incassi della pubblicità presente nell’impianto. Tra i partenti, però, c’è un nome depennato dalla lista. Si tratta di Petagna, l’ex centravanti della Spal. Il giocatore non intende trasferirsi altrove, anche se le offerte non mancano. Petagna vuole giocarsi le carte nel Napoli e Gattuso intende avere a disposizione un uomo dalle sue caratteristiche.

Napoli, la conferma di Petagna

Secondo indiscrezioni, il Napoli avrebbe anche rifiutato alcune offerte dall’estero. Destano tuttavia dei dubbi sul rendimento la scelta di tenere Petagna tra le alternative. I calciatori dal fisico possente come l’ex della Spal, hanno bisogno di giocare con continuità per raggiungere la forma. Un utilizzo a singhiozzo, insomma, difficilmente porterebbe Petagna allo stato migliore della condizione atletica. Un futuro tutto vedere. Per ora Petagna resta a Napoli come alternativa tattica del Napoli dalle punte rapide di Gattuso. Intanto si fa sempre più complessa la strada per i nuovi arrivi.

Bisogna vendere per acquistare, l’ordine di Chiavelli è chiaro e il patron non può che condividerlo. Il mercato però, risente il colpo economico dovuto alla crisi sanitaria. Le società hanno poco da spendere e le cifre si sono un poco ridimensionate.

