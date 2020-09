“Non ce n’è Coviddi”: Angela da Mondello arriva su Instagram -FOTO

Angela da Mondello è diventata famosa per la frase «Non ce n’è Coviddi». Adesso sbarca su Instagram: in due ore raggiunge 35mila follower.

La signora Angela da Mondello sbarca su Instagram. Chi non conosce la frase tormentone dell’estate «Non ce n’è Coviddi»? A pronunciarla è stata lei, in occasione di un’intervista di Canale 5 in diretta dalla spiaggia di Mondello.

Grazie alla sua frase esilarante, la signora Angela è diventata famosa, comparendo sulle pagine Instagram e Facebook come il meme più seguito del momento.

Inizialmente non gradiva la sua costante presenza online: Angela si è sfogata davanti alle telecamere di Barbara D’Urso lamentando l’uso spropositato della sua immagine.

Adesso, invece, la signora Angela sembra aver cambiato idea, e si è iscritta su Instagram. Una scelta che ha subito mandato in visibilio il social: in sole due ore la cittadina più conosciuta di Mondello ha raggiunto 35mila follower, con una media di 1000 follower al minuto.

Angela da Mondello cavalca l’onda della popolarità

E le sue foto fanno follie. I primi cinque scatti pubblicati sul profilo @angelachianello_real hanno ricevuto centinaia di mi piace e di commenti. “Sei molto simpatica, ciao dalla Germania” scrive Rosalba. “Angela regina indiscussa dell’estate” commenta Luca.

C’è chi addirittura le chiede di registrare un video mentre recita le frasi che l’hanno resa celebre. Angela accetterà l’invito? Intanto i follower crescono a dismisura.

