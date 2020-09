Il corpo semicarbonizzato di una bambina di soli 5 anni è stato ritrovato tra i rifiuti dalla polizia di Karachi, nel sud-est del Pakistan.

Una bambina di soli 5 anni è stata rapita, violentata, assassinata ed infine gettata in una discarica dopo che il suo corpo era stato bruciato. L’orribile vicenda si è consumata in Pakistan ed a renderlo noto è stata la polizia di Karachi, la città più popolosa del Pakistan, sita nel sud-est del paese. A dare l’allarme lo scorso venerdì era stata la famiglia della vittima dopo che quest’ultima era uscita dalla propria abitazione e non era più rientrata. Qualche ora più tardi il corpo della piccola semicarbonizzato è stato ritrovato tra l’immondizia non lontano dalla sua casa. La polizia pakistana, che si sta occupando delle indagini, ha comunicato di aver fermato un sospettato.

Leggi anche —> Cadaveri di due donne in congelatore: arriva la condanna per l’assassino

Pakistan, bambina di 5 anni trovata morta tra l’immondizia: sarebbe stata violentata ed uccisa

Il corpo semicarbonizzato di una bambina di soli 5 anni è stato ritrovato in mezzo all’immondizia nella notte di sabato scorso a Essa Nagri, quartiere della città di Karachi, in Pakistan. La piccola secondo i primi accertamenti, come riferisce il quotidiano locale Independent News Coverage Pakistan, sarebbe stata rapita, violentata, uccisa con percosse alla testa ed, infine, il suo corpo è stato incendiato e gettato in una discarica. A fare la terribile scoperta la polizia pakistana che aveva fatto scattare le ricerche della piccola Marwa dopo che i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. La famiglia aveva dato l’allarme venerdì dopo che la bimba era uscita di casa per recarsi in un negozio, ma non aveva più fatto ritorno.

Dopo il terribile ritrovamento, le autorità hanno fatto scattare le indagini per ricostruire quanto accaduto. Quanto subito dalla povera bimba, come riferisce INCPak.com, sarebbe emerso dall’autopsia effettuata sul corpicino. In seguito agli accertamenti, non ancora del tutto conclusi, la polizia pakistana ha reso noto di aver fermato un sospettato.

Leggi anche —> Uccide brutalmente a martellate i nipotini della compagna: arrestato 30enne

Sconvolta l’intera comunità di Karachi che è scesa in piazza chiedendo giustizia per Marwa e l’impiccagione dei responsabili. Intanto sui social sui social pakistani è divenuta virale l’hashtag #JusticeforMarwa e numerosi sono stati i messaggi per la famiglia della piccola, appartenente alla minoranza Pashtun e originaria della provincia di Khyber.