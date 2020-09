Quanti caffè bere al giorno per non avere problemi di salute? Una delle domande più frequenti tra i bevitori accaniti. Vediamo le tazzine consigliate

Il caffè è la bevanda per eccellenza degli italiani. La beviamo sempre, al mattino come al pomeriggio e nelle pause ed i break di lavoro. Il caffè è buonissimo e come lo facciamo noi italiani in molti ce lo invidiano.

Ma non dobbiamo ricordare che è comunque una bevanda stimolante basata sulla caffeina, un alcaloide che ci dà vitalità, ci fa rimanere svegli e ci stimola, senza poi considerare altri benefici come il contrasto alla ritenzione idrica.

Sulla caffeina si è da sempre dibattuto però. Ad essere attaccata è la sua presunta creazione di dipendenza, certo non al livello di droghe e alcool ma a cui bisogna prestare attenzione perché può provocare degli effetti collaterali. Ecco perché bere il caffè fa bene ma senza esagerare. Vediamo insieme quali sono le dosi consigliate.

Quanti caffè bere al giorno? Le quantità giuste di caffeina

Secondo gli studi non bisogna esagerare con le quantità giornaliere di caffeina. 300 mg al giorno non dovrebbero nuocere alla salute del nostro organismo. Ma 300 mg a quante tazzine corrispondono? È così che ci possiamo regolare più facilmente per capire quando è arrivato il momento d fermarci.

Sono tre le tazzine di caffè che corrispondono a 300mg. Ecco che arrivati a tre caffè al giorno non dovremmo prenderne più sebbene chi sia abituato ad assumere regolarmente caffè durante il giorno non accusi gli affetti della caffeina.

Mentre chi non ne fa spesso uso è più facile che abbia problemi come insonnia, cefalea, ansia e irritabilità.

Ecco perché è sempre bene non esagerare, ricordando che nei bambini, per i quali il caffè non è molto consigliato la dose di caffeina non dovrebbe mai superare i 100 mg.

