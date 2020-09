Immagini Romina Power Instagram. La cantante spera sempre di ritrovare Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa alla fine del 1993. Qual è la situazione oggi.

Il suo cuore di mamma continua a farla sperare. E Romina Power su Instagram ogni giorno fa capire di desiderare da un momento all’altro di rivedere sua figlia Ylenia Carrisi. l 31 dicembre 1993 la ragazza, allora 24enne, fece perdere le proprie tracce mentre si trovava in Louisiana, negli Stati Uniti.

L’ultimo contatto che ebbe con la famiglia fu per telefono, mentre la famiglia festeggiava il Capodanno a Cellino San Marco. Lei, dall’altra parte del mondo, era invece in compagnia di Aleksander Masekela, un musicista che ha avuto anche dei problemi con la legge. Ma che la polizia statunitense non ha mai saputo collegare in maniera decisiva alla sparizione di Ylenia. Dopo tutto questo tempo, Romina è convinta che sua figlia sia ancora viva. Anche perché il corpo non è mai stato ritrovato e le testimonianze rilasciate su questo caso da alcuni personaggi sono parse essere soltanto delle farneticazioni da parte di mitomani.

Romina Power Instagram, la speranza di rivedere Ylenia Carrisi c’è sempre