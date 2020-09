Sabrina Salerno unica, in costume è una favola: da impazzire – FOTO

Una nuova proposta di bellezza per Sabrina Salerno, in vena di conquistare fino all’ultimo raggio di sole l’estate rovente di questo nuovo decennio. Posa da sogno, tutta per i fan

Il trionfo di bellezza vintage è stato affidato inesorabilmente nelle mani di Sabrina Salerno. La cantante, attrice e oggi web blogger, divenuta celebre grazie al famoso produttore discografico, Claudio Cecchetto ha incantato di nuovo tutti con il suo straordinario e inimitabile fascino.

Sabrina anche oggi come allora, quando appare in pubblico non presta mai il lato della banalità, nonostante il tempo non sia più dalla sua parte. In qualità di Vip retrò avrebbe già dovuto riporre le armi della sua esuberante esteriorità.

Il tempo e la moda contemporanea, però non lasciano spazio a ripensamenti e propongono un doppio stile di bellezza che ricopre ogni arcata temporale. Sabrina Salerno è il classico esempio di donna modello di un tempo, che “combatte” con successo, la concorrenza dei giorni nostri.

Tra uno stacchetto e l’altro delle sue favolose esibizioni, Sabrina non conosce limiti d’età e di appendere gli abiti della moda al chiodo, neanche per sogno.

LEGGI ANCHE ——> Giorgia Rossi | via tutto | resta senza reggiseno | fans senza parole | FOTO

Sabrina Salerno, posa da infarto sullo scoglio panoramico: che bellezza!