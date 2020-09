Temptation Island, quando andrà in onda: confermata la nuova data d’inizio

L’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi ha finalmente una nuova data d’inizio, dopo lo slittamento improvviso causato dallo scoppio di una delle coppie

Sarebbe dovuta partire mercoledì 9 settembre la nuova edizione di Temptation Island, guidata da Alessia Marcuzzi. A pochi giorni dalla partenza è stato pero’ comunicato il rinvio della messa in onda a causa di un evento inaspettato. Una delle coppie ha infatti abbandonato il programma a poche ore dall’inizio delle registrazioni. La fidanzata in questione, dopo aver scoperto un tradimento passato, ha richiesto subito il falò di confronto al compagno e i due sono usciti dal villaggio. Sostituita la coppia, le registrazioni sono continuate senza intoppi. L’avvenimento ha sorpreso anche la redazione e si sono susseguiti alcuni problemi al montaggio. Da qui la decisione di rimandare la data d’inizio.

Temptation Island parte il 16 settembre

Arriva finalmente la conferma ufficiale: Temptation Island ripartirà mercoledì 16 settembre, una settimana dopo la data prevista inizialmente. Il pubblico non dovrà quindi attendere ancora molto. Quella guidata da Alessia Marcuzzi sarà un’edizione completamente Nip, ossia composta da coppie di non famosi, e la decisione è stata presa da Maria De Filippi che ha preferito dar spazio all’imprevedibilità delle persone comuni, forse meno propense a fingere rispetto a personaggi già noti nel mondo dello spettacolo.

La locandina è rimasta invariata con le sei coppie originali già presentate sui social del programma. Non si sa ancora chi tra queste ha abbandonato il villaggio dell’Is Morus Relais a poche ore dall’inizio, e neppure chi saranno i loro sostituti.

Per scoprire cosa accadrà e conoscere le nuove fidanzate e i nuovi fidanzati che metteranno in gioco il loro amore a Temptation Island, Alessia Marcuzzi dà appuntamento al pubblico per il 16 settembre su Canale 5 in prima serata.

