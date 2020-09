Un bicchiere di acqua con bicarbonato ha effetti incredibili

Il bicarbonato se consumato quotidianamente con l’acqua ha benefici impressionanti

Il bicarbonato è un elemento che quasi tutti hanno in cucina, il prodotto è economico e torna utile in moltissime occasioni. In molti lo usano per digerire dopo pasti pesanti, altre volte viene usato per creare dei composti utilizzati per pulire la casa. Ha molteplici funzionalità, una tra queste in particolare è in combinazione con l’acqua. Mezzo cucchiaino di bicarbonato diluito in un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente, ha proprietà benefiche per il nostro organismo, se preso una volta al giorno.

Regola il livello di acidità nel sangue e combatte il colesterolo cattivo. Diminuisce anche i bruciori di stomaco, pertanto se qualcuno avesse problemi di digestione dopo i pasti con questa miscela si sentirà subito meglio. Inoltre l’acqua con il bicarbonato riduce l’infiammazione alle gengive e il dolore ai denti. Riduce anche la possibilità di contrarre infezioni al tratto urinario.

Il bicarbonato di sodio ha anche effetti indesiderati, attenzione a chi lo assume e come

Abbiamo visto che il bicarbonato di sodio ha proprietà molto utili per il nostro organismo, ma un uso eccessivo o sbagliato del prodotto può causare problemi. Per esempio, se si soffre di scompensi cardiaci, insufficienza renale, ipertensione o si assumo farmaci con cortisone non bisogna assumere bicarbonato di sodio. Sconsigliato l’uso del bicarbonato anche a chi indossa apparecchi ortodontici, poichè il bicarbonato potrebbe indurli a staccarsi o a macchiare i denti lasciando aloni scuri.

Tuttavia per chi non ha apparecchi fissi o rimovibili, il bicarbonato può essere usato come sbiancante naturale dei denti ma attenzione perché non può sostituire in alcun modo le funzioni del dentifricio. Il bicarbonato è anche abrasivo e un suo utilizzo eccessivo sui denti può comportare la corrosione dello smalto, questo causa poi le carie.

L’utilizzo del bicarbonato pertanto va sempre discusso con il proprio medico, in base alle patologie che ognuno ha. Per tante situazione è utile ma per altre può causare danni importanti. Il medico può aiutarvi a capire come poter utilizzare il bicarbonato in base alla vostra storia clinica, nel modo migliore oppure può decidere che non fa per voi.

