Uomini e Donne, Gemma Galgani esce allo scoperto dopo il lifting – FOTO

Uomini e Donne, Gemma Galgani esce allo scoperto dopo il lifting. Oggi 7 settembre è tornato in onda il programma più amato dagli italiani e con una grande novità

Uomini e Donne comincia con una bomba: Gemma Galgani quest’estate si è fatta il lifting. Lei che aveva sempre detto di essere contraria alla chirurgia, alla veneranda età di 70 anni ha deciso di rinnovarsi e lasciarsi andare a questo colpo di testa che mai avrebbe pensato di poter fare, non a questa età. Durante l’inizio della puntata abbiamo visto tutto il percorso di Gemma dal chirurgo e, alla fine, è entrata nello studio con il suo “nuovo” volto.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ha fatto il lifting: ecco il prima e il dopo – FOTO

Il motivo per questo lifting? Tina Cipollari non ha dubbi: lo ha fatto per il bel Nicola, il ragazzo di 26 anni che ha cominciato a corteggiarla durante la quarantena. I due non si sono visti quest’estate perché lei non ha voluto: ogni proposta che lui avanzava, a lei sembravano cose per metterla in mostra, sia in pubblico che sui social. Questo ha scalfito la fiducia che stava instaurando nei suoi confronti, cosa abbastanza complicata considerando la loro differenza d’età. Instaurare dunque un rapporto di fiducia non è facile. In studio hanno avuto modo di confrontarsi e di chiarire quello che è successo questa estate che hanno trascorso lontani.

Nicola è entrato in studio molto arrabbiato con Gemma, che si è sempre rifiutata di vederlo.