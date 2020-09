Vincenzo De Luca, guai in vista prima delle elezioni: la situazione

Arriva una bella “grana” per il governatore uscente Vincenzo De Luca. Tutta colpa di quattro vigili suoi fedelissimi

Il governatore uscente della Campania, Vincenzo De Luca è indagato dalla Procura di Napoli. La notizia bomba arriva direttamente dal quotidiano La Repubblica a pochi giorni dalle elezioni regionali.

Per lui le accuse sarebbero di falso e truffa. Il governatore sarebbe “caduto” per via di un’assunzione di quattro vigili di Salerno, suoi fedelissimi, che sarebbero stati promossi a “membri del suo staff” come riporta La Repubblica. I vigili sarebbero diventanti i suoi autisti di fiducia in qualità di addetti della segreteria del presidente Pd.

La scoperta non sarebbe avvenuta ora ma parecchi mesi fa e per via di un incidente stradale. I fatti sono accaduti nel 2017 e da questi è partita l’inchiesta della Procura. Claudio Postiglione, uno dei quattro autisti di fiducia del governatore, il 15 settembre di quell’anno ha imboccato controsenso una strada di Salerno ed è qui che ha fatto cadere dallo scooter una 22enne.

Per fortuna la ragazza non è rimasta ferita ma le indagini sono andate avanti in quanto il governatore è stato accusato di aver fatto quella manovra non per urgenza ma solo per arrivare prima a casa. Da qui al via le indagini ed i controlli anche sugli autisti.

Vincenzo De Luca indagato, tutta colpa di 4 vigili promossi

Vincenzo De Luca indagato per via della promozione dei suoi 4 fedelissimi vigili. Secondo le indiscrezioni, gli uomini che gli sono stati sempre fedeli, durante tutti 20 anni in cui è stato sindaco di Salerno, al momento non sono indagati.

Secondo l’accusa il governatore li avrebbe promossi, premiandoli per la loro fedeltà, portandoli con sé ed elevandoli a membri del suo staff di segreteria nell’area delle relazioni istituzionali.

L’accusa è che De Luca non avrebbe potuto fare tutto questo perché non ne avrebbe le competenze. Solo un escamotage per innalzare loro gli stipendi: pare 4.600 euro l’anno in più per ciascuno dei quattro.

Secondo le prime indiscrezioni l’interrogatorio del governatore uscente sarebbe avvenuto già mesi fa, durante il lockdown. De Luca non si è tirato indietro e ha risposto a tutte le domande. Tutto tenuto nascosto fino ad oggi, e proprio alla vigilia delle elezioni deve fare i conti con questa bella “grana”.

