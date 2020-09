WhatsApp bloccato e chat eliminate da messaggi virus | Come risolvere

Vediamo come risolvere se avete WhatsApp bloccato e le chat eliminate a causa dopo aver ricevuto uno di questi messaggi virus con caratteri speciali

Stanno girando su WhatsApp alcuni messaggi virus, detti anche messaggi bomba, che finiscono per bloccare l’app e cancellare le chat per via dei loro caratteri speciali. È quindi scattato l’allarme tra gli utenti che sono incappati in questo inganno decisamente dannoso. Non è la prima volta che questo genere di problema interessa l’applicazione di messaggistica istantanea.

Questa volta a spiegare nel dettaglio i rischi che le persone corrono ricevendo questo genere di messaggi sono i ragazzi di WABetaInfo. Questi ultimi sostengono che il guaio risieda in un bug interno all’applicazione, che non è ancora risolto. L’app avrebbe difficoltà a leggere dei caratteri speciali. A quel punto, quest’ultima, non riuscendo in questo intento, finirà per bloccarsi.

WhatsApp bloccato e chat eliminate da messaggi virus | Cosa fare