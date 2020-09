La meravigliosa Alessia Marcuzzi sfodera tutte le proprie armi di seduzione di massa. Il risultato è di quelli da far svenire, lei è sempre magnifica.

Ma come fa Alessia Marcuzzi a sembrare sempre bellissima e fresca come se fosse una eterna ragazzina? Lei ormai di annetti sulle spalle ne ha un bel pò. Ma in questo caso la cosa rappresenta un vanto per la conduttrice televisiva romana. Che a novembre spegnerà ben 48 candeline.

Eppure a vederla così, parrebbe proprio che la sua età sia da attestare su almeno 15-20 anni in meno. Sempre bellissima, sempre femminile più di ogni altra e sempre desiderabilissima, la presentatrice di tanti programmi televisivi di Mediaset è pronta a tornare sugli schermi di Canale 5. Ed ancora una volta con ‘Temptation Island’. La cui messa in onda era stata fissata in origine per giovedì 9 settembre. Ma ora è ufficiale la notizia per la quale la prima puntata ha subito un rinvio.

