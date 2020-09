Bianca Guaccero da teenager, come era a 14 anni | Fan stupiti – FOTO

Bianca Guaccero ha pubblicato un sua foto di quando aveva solo 14 anni: la famosa conduttrice stupisce i suoi fan con questa sua immagine da teenager

Visualizza questo post su Instagram 14 anni… ❤️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 8 Set 2020 alle ore 12:41 PDT

Bianca Guaccero è senza alcun dubbio tra le conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Presentatrice di successo, ma non solo. Infatti la donna è anche una bravissima attrice che una lunga esperienza all’interno del mondo dello spettacolo. L’abbiamo vista recitare son da quando aveva solo 18 anni. È stato allora che ha fatto il suo esordio all’interno del film Terra Bruciata di Fabio Segatori. Come detto però, negli ultimi tempi i telespettatori la vedono all’opera soprattutto alla conduzione di programmi televisivi.

In particolar modo, questi si sono affezionati a lei per la sua indubbia bravura nella conduzione della trasmissione tv Detto Fatto. Il varietà in questione va in onda su Rai Due ed aveva precedentemente visto al suo timone Caterina Balivo. Bianca è quindi molto amata dal pubblico del piccolo schermo, ma anche dal popolo del web. Infatti sono tantissimi gli ammiratori che la seguono sui social network e che non mancano mai di postare un loro ‘like‘ o commento di complimenti sotto i suoi contenuti pubblicati sul social network.

Bianca Guaccero quando aveva solo 14 anni | Come era da teenager – FOTO