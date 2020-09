Bicarbonato al posto del lievito, i trucchi su come usarlo

Il bicarbonato al posto del lievito può essere usato come agente lievitante naturale. Bastano poche mosse e pizze, pane e dolci si realizzano in modo sorprendente

Il lievito è uno di quegli ingredienti che dovremmo avere tutti in dispensa. Costa poco, si mantiene a lungo ed è utilissimo per sfornare pizze e altre preparazioni salate. Spesso però capita di non averlo e di essere impossibilitati ad acquistarlo.

Come fare? Impossibile non inserirlo altrimenti l’impasto non lieviterà e non si mostrerà soffice, leggero e spumoso. Stessa cosa per i dolci che hanno bisogno del lievito per crescere in cottura.

Ma in queste situazioni ci vengono incontro sempre i vecchi trucchi della nonna. Il lievito può essere sostituito con il bicarbonato. Quindi se non si ha il lievito in casa non è detto che si debba rinunciare ad una gustosa pizza o un dolce soffice. Il bicarbonato darà un risultato sorprendente. Vediamo come.

LEGGI ANCHE –> Un bicchiere di acqua con bicarbonato ha effetti incredibili

Bicarbonato al posto del lievito: ecco come usarlo

Il bicarbonato di sodio ci aiuta in cucina perché è un ottimo sostituto del lievito ma per usarlo servono delle accortezze. Non sempre è indicato oppure per usarlo servono delle accortezze.

Per usarlo per l’impasto del pane il bicarbonato va unito ad un ingrediente acido, come il succo di limone, in parti uguali rispetto alla quantità di lievito prevista in ricetta. L’agente acido fa reagire il bicarbonato e permette di attivarlo. In questo modo si liberano delle bolle di anidride carbonica che permettono al pane di crescere. Questo metodo, inoltre, può essere utilizzato anche per comporre delle frittelle.

Il bicarbonato di sodio da solo, senza aggiungere altri ingredienti, può essere usato per far lievitar delle frittelle che hanno una pastella già acida di suo.

LEGGI ANCHE –> Mangiare la mela per abbassare il colesterolo: un trucco che funziona

Oltre al succo di limone si può usare anche il latticello o una miscela di latte e aceto ed il bicarbonato si attiverà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.