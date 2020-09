Costanza Caracciolo, in una FOTO il ritorno al passato

Costanza Caracciolo ha sorpreso tutti i suoi follower con uno scatto meraviglioso: la showgirl ha cambiato look tornando al passato.

Costanza Caracciolo è una showgirl molto amata dal pubblico italiano. La classe 1990 raggiunse la popolarità quando entrò in televisione nel ruolo di Velina a ‘Striscia la Notizia’. Dopo una storia d’amore con Primo Reggiani, la siciliana si è legata sentimentalmente a Bobo Vieri: i due hanno messo al mondo due splendide figlie, Stella nel 2018 e Isabel nel 2020. Costanza ama postare foto particolari sui social, mettendo in mostra la sua bellezza. La ragazza ha pubblicato poco fa uno scatto facendo vedere ai fan il suo nuovo look.

Lo splendido scatto di Costanza Caracciolo