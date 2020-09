La Casalegno è tornata bambina con un gioco che noi tutti facevamo e che ci faceva divertire un sacco

Elenoire Casalegno pubblica una foto su Instagram mentre salta sul letto, come quando era bambina. La showgirl poi scrive nella didascalia quanto sia importante scaricare lo stress, e farlo con questo esercizio è fantastico. Elenoire svela anche che veniva puntualmente sgridata per aver saltato sul letto. Infatti seppur sia una pratica divertente per i bambini, gli adulti non la trovano altrettanto divertente spesso e volentieri.

Intanto per i bambini piccoli può anche essere pericoloso, perché saltando potrebbero cadere e farsi male. Inoltre a lungo andare le molle del letto possono cedere se ci si salta continuamente sopra. Però quanto era divertente saltare sul letto e arrivare in alto in alto, infondo lo abbiamo fatto tutti. Ed effettivamente come ricorda Elenoire, questo può essere un bello sfogo contro lo stress. Se solo ci ricordassimo ogni tanto di tornare un pò bambini e fare quello che ci faceva essere spensierati e ci faceva ridere, staremmo tutti meglio. Elenoire raccoglie i consensi di tutti i suoi follower, che approvano alla grande questa voglia di tornare bambini. Condividono le loro storie ed esperienze, confessando di aver rotto qualche materasso e qualche molla.

Elenoire Casalegno vita privata e carriera

Visualizza questo post su Instagram Proiettore fulminato…#elenoire #casalegno #choosethebestfucktherest #vdc @vitedacopertina Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 19 Mag 2020 alle ore 5:49 PDT

Elenoire su Instagram ha un gran successo, infatti vanta 815mila follower. Da sempre è amata dal pubblico per la sua forza interiore ed esteriore, per il suo carattere forte ed esuberante e ovviamente per la sua bellezza. L’attrice ha compiuto 44 anni a maggio, il lockdown era finito da poco ma ancora la situazione era tesa, infatti lei stessa non lo sentiva un giorno di festa. La Casalegno è una donna riservata, non si sa molto sulla sua vita privata. Tuttavia la bella showgirl sarebbe fidanzata con un broker finanziario di nome Andrea. Tempo fa la Casalegno ne aveva parlato, dicendo che con lui stava molto bene e che non era un uomo del suo ambiente, quindi dello spettacolo. Lo ha conosciuto per caso e ora per la prima volta ha rivelato di avere accanto una persona che si prende cura di lei.

Dopo aver lavorato come opinionista da Live-Non è la D’Urso l’anno scorso, ha ottenuto la conduzione del programma Vite da copertina su TV8. Al suo fianco Giovanni Ciacci. Tuttavia da questo settembre la conduzione è affidata a Rosanna Cancellieri. Intanto vediamo la Casalegno alle prese con la spesa, visto che è il nuovo volto dello spot di Acqua e Sapone.

