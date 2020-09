Elisa Isoardi è una donna bellissima: la conduttrice continua ad incantare sul web postando sui social scatti meravigliosi e particolari.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico italiano. La nativa di Cuneo ha un grosso seguito anche sui social: il suo profilo Instagram vanta 441mila follower. La classe 1982, dopo un esordio nel mondo dello spettacolo partecipando a ‘Miss Italia’ nel 2000 e ad alcune clip musicali come ‘Tu no’ dei Gemelli Diversi, ha iniziato la sua carriera da presentatrice. In questi anni Elisa ha condotto programmi di livello come ‘Unomattina Rosa’, ‘A conti fatti’, ‘Miss Italia nel mondo’. La Isoardi, poco fa, ha postato sui social uno scatto meraviglioso in cui ha messo in mostra tutto il suo fascino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Justine Mattera costume bianco contro la parete: che schianto – FOTO

Lo splendido scatto di Elisa Isoardi: che sensualità