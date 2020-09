Francesca Tocca incinta, la foto su Instagram è inequivocabile

La ballerina di Amici, Francesca Tocca, è incinta. Delle sue foto su Instagram la mostrerebbe col pancione.

Francesca Tocca, una delle ballerine della scuola più seguita in Italia: Amici di Maria Di Filippi. Catanese, 30enne esordisce come allieva nella scuola di Amici. Progressivamente è riuscita con determinazione ad inserirsi tra le ballerine professioniste. Mamma di Jasmine avuta dal matrimonio con il ballerino catanese Raimondo Todaro – quest’ultimo impegnato con lo show serale di Rai 1 Ballando con le Stelle, l’inizio slittato a causa di alcuni casi di positività al Covid riscontrate nel corpo di ballo.

Ultimamente la Tocca è protagonista delle riviste di Gossip per la fine del matrimonio con Todaro e l’inizio della storia con Valentin con cui ballava durante l’ultima edizione di Amici. Se il giovane sia stato la causa della rottura o se già la coppia versava in una situazione di crisi, non si sa con certezza quale fra le due sia l’ipotesi corretta. Certo è che la ballerina ha troncato anche la storia col giovane ballerino nata tra una coreografia sensuale e l’altra.

LEGGI ANCHE -> Agus Gandolfo, outfit bianco e nero da capogiro: manca il reggiseno – FOTO

Francesca Tocca col pancione, la foto che commuove il web

Sul profilo Instagram di Francesca una foto col pancione che fa sognare i fans: ma basta poco per capire che la foto non è recente ma di qualche anno fa, ovvero quando era in attesa nella sua unica figlia Jasmine. La sequenza di foto infatti risale ad un’intervista che la stessa fece insieme all’ex marito. Tante le domande che si erano poste i suoi followers sopratutto considerando che proprio di recente la ballerina aveva annunciato di aver troncato col Valentin. Un periodo certamente particolare per la Tocca che ha dichiarato di volersi dedicare a sé stessa, a lavoro e sopratutto a Jasmine. La foto era un tributo alle mamme, voleva ringraziare la sua di mamma per tutto quello che aveva fatto per lei.

LEGGI ANCHE -> Antonella Mosetti, dècollète mozzafiato sotto il sole scatenato: che panorama! – VIDEO

Di recente Francesca Tocca ha anche parlato dei rapporti con l’ex marito ed ha dichiarato che sono buoni, soprattutto per proteggere Jasmine.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.