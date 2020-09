Georgina Rodriguez. Stacco di coscia della moglie di CR7 sul red carpet – FOTO

Georgina Rodriguez. La moglie di Cristiano Ronaldo pubblica sul suo profilo Instagram gli scatti più belli della sua passerella sensuale a Venezia

E’ ancora in corso la Mostra del Cinema di Venezia. Ogni giorno vediamo sfilare sul red carpet della Biennale star internazionali e non che incantano con i loro sorrisi, fascino e abiti impeccabili.

Tra di esse quest’anno ha brillato per sensualità e bellezza Georgina Rodriguez, nota per essere la moglie del famosissimo attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo.

La modella 26enne aveva fatto sorridere il pubblico qualche giorno fa, durante il suo approdo al lido del capoluogo Veneto, poichè si era presentata con un perfetto look firmato Ermanno Scervino. Georgina, infatti, si trovava alla Mostra in occasione della première di The Human Voice, l’ultima fatica del regista Pedro Almodovar. Il suo blazer però ha rivelato una dimenticanza. Ai fotografi non è sfuggito che il cartellino del capo d’abbigliamento fosse ancora attaccato.

Visualizza questo post su Instagram Venecia 2020 🎬 Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 3 Set 2020 alle ore 11:03 PDT

“Georgina una di noi!” – ha sentenziato il pubblico. La modella, grazie a questa gaffe, si è resa ancora più simpatica ai fan che la seguono con ammirazione.

Georgina Rodriguez. Il cambio look a Venezia che la rende una bomba sexy