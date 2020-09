Gigi D’Alessio rivelazione choc sulla Tatangelo: fan allibiti

Nell’occasione di un contesto, di sani festeggiamenti, Gigi D’Alessio rivela ai fan la verità sulla separazione definitiva con Anna Tatangelo

Sono attimi di tensione per la carriera di Gigi D’Alessio che finora non aveva conosciuto scampoli di sosta, se non in due precise occasioni, entrambe sul piano sentimentale: la separazione dall’ex moglie Carmela Barbato e quella più recente, con Anna Tatangelo.

La coppia canora ha preferito la strada del silenzio in un primo momento, ma il cuore camaleontico dell’ex cantante pop è uscito allo scoperto e in poco tempo ha rivoluzionato completamente la sua vita. Proprio su questo aspetto, Gigi D’Alessio ha voluto soffermarsi e invitare i suoi amatissimi fan a ragionare sulle possibili ipotesi che hanno portato ad una rottura insanabile.

La coppia D’Alessio-Tatangelo ha scalato gerarchie intere di preferenza, con il pubblico che con il tempo aveva inteso che entrambi gli artisti erano fatti apposta l’un per l’altro. Ma il destino, gli eventi e il nuovo giro di conoscenze hanno giocato un ruolo fondamentale e determinante per il prosieguo di un rapporto che sembrava davvero molto affiatato.

Secondo un‘indiscrezione clamorosa che circola sul web in queste ore, gli addetti allo scoop mediatico, pare abbiano individuato un terzo incomodo, che avrebbe infranto i sogni ancora irrealizzati dei genitori del piccolo Andrea D’Alessio.

Gigi D’Alessio, una “mera” felicità nasconde il suo travagliato stato d’animo