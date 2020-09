Giuseppe Conte da Beirut: messaggio importante agli italiani

Giuseppe Conte a Beirut. Il premier è in visita ufficiale in Libano. Si recherà anche nell’area del porto devastata dall’esplosione dello scorso 4 agosto

Il primo premier europeo a raggiungere il Libano dopo la devastante esplosione del 4 agosto fu Emmanuel Macron, presidente francese, che piantò un albero di cedro come simbolo di vicinanza al popolo libanese.

Oggi è il turno del primo ministro italiano, Giuseppe Conte. Non è la prima volta che il premier si reca in Libano in visita ufficiale. Oltre un anno fa incontrò l’ex presidente Hariri. Questa volta dà testimonianza della comunione tra Italia e Libano, dando seguito agli atti umanitari che hanno visto l’ invio di aiuti della Protezione civile del nostro Paese, tre voli speciali con 15 tonnellate di materiale sanitario e, inoltre, la spedizione delle navi San Giusto ed Etna per l’approvvigionamento di articoli ospedalieri per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso.

“La mia presenza qui è la prova concreta della nostra solidarietà al Libano e al suo popolo, a cui da sempre ci lega una profonda amicizia e uno storico partenariato” – ha detto Giuseppe Conte.

Le sue parole sono state raccolte dal quotidiano locale L’Orient Le Jour. “L’Italia è stata tra i primi Paesi a rispondere all’emergenza, facendo partire subito due squadre della Protezione civile. Abbiamo partecipato alle operazioni di ricerca e soccorso e abbiamo inviato tre voli umanitari con oltre quindici tonnellate di materiale sanitario” – ha proseguito il premier auspicando per il Libano una rapida ricostruzione mantenendo intatta la loro identità e il patrimonio storico.

“Mi auguro che in Libano possano avvenire una serie di riforme per rispondere alle legittime aspirazioni del popolo. Porterò questo messaggio a tutti i miei interlocutori istituzionali. Bisogna creare un esecutivo che ricostruisca la fiducia dei cittadini, sia tra di loro che con le istituzioni .”

Giuseppe Conte. A Beirut manda un messaggio agli italiani

Il premier Conte in visita ufficiale a Beirut parla anche della situazione italiana legata all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus. “Sono stati giorni tragici” – ha detto. Tuttavia il presidente del consiglio si dice orgoglioso del modo in cui i suoi concittadini hanno affrontato la crisi. “Se l’Italia è vista come un punto di riferimento nella lotta internazionale a questo virus, è soprattutto merito loro.”

Un pensiero speciale viene rivolto a tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri che con professionalità, dedizione e determinazione sono sempre stati in prima linea a rischio della loro stessa salute. Molti adesso si trovano nell’ospedale da campo allestito a Beirut continuando a tutelare il benessere di tutti, senza eccezioni.

