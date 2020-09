Zodiaco, i cinque segni che non sono mai soddisfatti della vita

La vita non è mai semplice, ma questo non significa che non si possano provare delle soddisfazioni di tanto in tanto: questi segni zodiacali invece sembrano non ritenersi mai contenti di nulla

Esistono alcuni segni nello Zodiaco che vivono in un stato di perenne insoddisfazione. Tra scegliere di vivere in modo sereno, guardando il bicchiere mezzo pieno, e lasciare che il malessere provato nei confronti dell’amore, del lavoro o della situazione economica prenda il sopravvento, questi cinque segni scelgono senza dubbio la seconda. Scopriamo quali sono.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, quali sono i segni più orgogliosi di tutti

I segni zodiacali mai soddisfatti

Tra i segni zodiacali più scontenti troviamo alcuni di quelli più forti e testardi, come l’Ariete e il Capricorno. In entrambi i casi si tratta di segni dediti al lavoro, che impiegano tutte le loro energie per raggiungere i propri obbiettivi. Quando pero’ qualcosa intralcia il loro cammino ecco che emergono tensione e stress, che sfociano in malumore e li portano a chiudersi in se stessi. Rivolgersi a loro in questo stato comporta ricevere il più delle volte delle risposte seccate, scontrose. Tutto sembra averli avvolti in una bolla di energia negativa che non passerà fino a quando non avranno risolto i loro problemi.

Un altro segno che vive quasi quotidianamente un sentimento di frustrazione e insoddisfazione è lo Scorpione. Anche quest’ultimo preferisce restare da solo con i propri pensieri, che raramente condivide con chi gli sta vicino. Le persone fanno fatica a decifrarlo proprio per questo. In realtà lo Scorpione è spesso pensieroso e rimugina su tutto e tutti, soprattutto in relazione ai proprio rapporti lavorativi e amorosi.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, quali sono le coppie di segni che litigano di più

Un segno che vede sempre il bicchiere mezzo vuoto è quello del Toro, che si potrebbe definire indubbiamente pessimista. Perennemente scontento, fa difficoltà a trovare un motivo per essere di buon umore, nonostante ce ne possano essere parecchi. Ma i nati sotto il segno del Toro si concentrano invece su tutto quello che sta andando o potrebbe andar male. Essere insoddisfatti è uno stile di vita, per loro.

Anche il segno del Cancro, infine, è spesso scontento della vita. Soprattutto di quella amorosa. In generale sarà più facile incontrare una persona nata sotto questo segno di cattivo umore, perché lo è il più delle volte. Per il Cancro basta poco per incupirsi, portando la sua energia negativa ovunque vada. Sebbene l’amore dovrebbe portare felicità, per questo segno è più sinonimo di grane.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter