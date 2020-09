Isola d’Elba, donna precipita dalla scogliera e muore

Un tragico fatto di cronaca in provincia di Livorno: una donna precipita dalla scogliera e muore sul colpo. Si indaga per capire cosa sia successo

Tragico incidente all’Isola D’Elba. Una donna, nel pomeriggio di ieri intorno alle 16, è morta dopo essere precipitata da una scogliera. I fatti sono avvenuti in località La Foce nel comune di Campo nell’Elba, in provincia di Livorno. La 46enne ha fatto un volo spaventoso prima di finire in mare, cadendo da un’altezza di circa venti metri.

L’incidente è accaduto in una zona molto impervia della costa, tra la zona de La Foce e Cala di Ischia, un punto inaccessibile da terra ma raggiungibile solo via mare. Ecco perché è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati sul posto a bordo di un elicottero.

Donna precipita e muore, l’arrivo dei soccorsi

Per salvare la donna morta in mare si sono attivati in modo massiccio i soccorsi. Sul posto sono intervenuti sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno a bordo di un elicottero della base di Cecina, il personale della Pubblica Assistenza di Campo nell’Elba in collaborazione con la Capitaneria di porto che ha trasportato tutti con una motovedetta.

Le operazioni di salvataggio e recupero del corpo della donna non sono state facili. La salma è stata restituita alla famiglia come disposto dal magistrato.

Ora gli inquirenti cercano di capire come tutto questo sia successo. Se si tratta di un incidente o di un gesto volontario. Vicino al corpo della vittima, infatti, è stata ritrovata anche la sua bicicletta.

Le ricerche della donna erano iniziate ieri mattina dopo che sua sorella aveva lanciato l’allarme non vedendola rientrare.

