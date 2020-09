Jane Alexander senza trucco fa una richiesta speciale al compagno-FOTO

Jane Alexander condivide un post su Instagram in cui appare struccata e nella didascalia si rivolge al compagno per una richiesta interessante

L’attrice, Jane Alexander vuole andare al mare e chiede al compagno tramite un post su Instagram se ha voglia di andare con lei. Inoltre, Jane rivela che non beve più, infatti nella didascalia scrive: “Se ancora bevessi, ti avrei trascinato al mare, a bere del vino bianco freddo e profumato”. Poi continua scrivendo che potrebbero andare comunque al mare, ma che si deve ancora abituare al non più bere vino.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, Jane Alexander intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, si è aperta su un periodo molto buio della sua vita. L’attrice infatti confessa di aver avuto problemi di alcolismo, rivela che usciva la sera e iniziava a bere e non riusciva a smettere. Con un pò di commozione la Alexander prosegue e racconta che è stato il suo compagno, Gianmarco ad aiutarla. Infatti grazie al suo aiuto è riuscita a partecipare a 4 incontri degli alcolisti anonimi, dove confessa di essersi trovata bene anche se non è stato facile, non lo è mai. Ad oggi quindi l’attrice non beve più e nonostante la fatica di qualche momento riesce a mantenere il controllo.

Jane Alexander vita privata e carriera

Jane Alexander è fidanzata da anni con Gianmarco, i fan lo hanno conosciuto quando Jane ha partecipato al Grande Fratello Vip. Quando si è creato il triangolo amoroso che ha fatto molto discutere. Infatti la Alexander che è entrata nella casa da fidanzata, ne è uscita con un flirt in più e dei grossi dubbi sul futuro della sua storia d’amore. Nella casa del Grande Fratello, Jane incontra Elia Fongaro, ex Velino di Striscia la notizia. I due si avvicinano molto nella casa, tanto da creare grossi dubbi nel cuore di Jane. Quando esce dalla casa l’attrice lascia il fidanzato Gianmarco.

Tuttavia qualche tempo dopo il produttore musicale riesce a riconquistare l’attrice inglese. Ad oggi i due vivono felicemente insieme di nuovo e si amano molto. Jane aveva confessato che era sempre stata innamorata di Gianmarco e che aveva commesso solo degli errori. Per Elia rimane la simpatia e il rispetto ma era una storia finita in partenza.

