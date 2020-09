Laura Pausini ha un cuore d’oro: la bravissima cantante ha deciso di rispondere alla lettera di una ragazza disabile di 31 anni, facendo anche una promessa.

Laura Pausini è una delle cantanti italiane di maggior successo. La nativa di Faenza ha un grosso seguito ed ha una grande schiera di fan. Stando al calcolo delle stime, la cantante ha superato i 70 milioni di dischi venduti nel mondo. Laura ha dato una grande gioia ad una sua fan disabile: la classe 1974 tramite l’iniziativa ‘La staffetta del cuore’ le ha inviato un messaggio dolcissimo realizzando di fatto il suo sogno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Emma Marrone, le labbra rosso fuoco: elegante e sensuale a Venezia

Lo splendido gesto di Laura Pausini

Una ragazza di 31 anni disabile ha scritto una splendida lettera per Laura Pausini. La missiva ha raggiunto la cantante grazie all’interesse del sindaco di Gattatico Luca Ronzioni e al maresciallo Danilo Bianchi. La 46enne, dopo aver ricevuto la lettera, ha inviato un messaggio vocale. “Ciao Giulia, sono Laura Pausini. Ti mando questo messaggio per salutarti, per mandarti un bacio e chissà magari un giorno ci incontreremo”. Laura ha spiegato il perché non è possibile incontrarsi in questo momento storico. “Adesso, con la storia del Covid, è sempre più difficile e non faccio incontri in questo momento. Spero che tu stia bene, ciao Giulia”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Laura Pausini in versione contadina: bellissima – FOTO

La Pausini, dopo un anno di tensioni a causa della pandemia, è pronta per rimettersi in pista e spera di tornare quanto prima a calcare i palchi di tutto il mondo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, curiosità, cronaca, televisione, spettacolo e tanto altro, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter