Maria De Filippi: questioni di letto con Maurizio Costanzo. Parola di Signorini

Maria De Filippi. Quali sono le abitudini di letto tra lei e il marito Maurizio Costanzo? A quanto pare sa tutto Alfonso Signorini

Era il 28 agosto 1995 quando Maria De Filippi sposò Maurizio Costanzo, divenendo la sua quarta moglie. La cerimonia venne celebrata con rito civile presso il Comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli. I due facevano già coppia fissa da oltre 5 anni e all’epoca balzarono sulle prime pagine dei rotocalchi di gossip e cronaca rosa.

Da quel giorno sono passati più di 25 anni e il loro legame è ancora saldo e indissolubile. Il sodalizio che li unisce li ha resi non solo nella vita privata, ma soprattutto nel lavoro, la coppia più potente dello spettacolo italiano.

Alfonso Signorini, direttore della rivista settimanale Chi, è uno che i vip li conosce approfonditamente. Ai microfoni di CR4-La Repubblica delle donne, ospite di Piero Chiambretti, rivela un segreto che si nasconde dietro il duo De Filippi – Costanzo, che li rende così unici.

“Sono una coppia bianca, per loro il sesso non è importante. L’ho sparata grossa. Non è mica un fatto nuovo, anche nell’antichità sono sempre esistite coppie simili” – ha detto il giornalista e opinionista televisivo.

Continua dicendo: “La De Filippi ha sempre dichiarato di essere una pippa a letto. Ma non ho detto che non facciano proprio niente insieme, solo che per loro il sesso non è una priorità. Dormono in camere separate in una casa che non è enorme, quindi comunque abbastanza vicini. Si amano alla follia, sono una coppia solidissima. “

LEGGI ANCHE –> Gigi D’Alessio, abbracci e sereno ritornato | Accanto a lui una bellezza

Maria De Filippi. La rivelazione shock di Maurizio Costanzo