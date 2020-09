Maria Pedraza, la giovane Allison Parker de La Casa di Carta sembra allontanarsi sempre di più dall’immagine della ragazzina che interpretava.

Sono passai tre anni da quando Maria Pedraza ha interpretato per la prima volta Allison Parker, la giovane e viziata figlia liceale dell’ambasciatore inglese. Il suo ruolo nelle prime due stagioni de La Casa di Carta era secondario, ma decisamente importante per gli equilibri della storia. Allison Parker era infatti la punta di diamante del piano del Professore: qualsiasi controffensiva la polizia spagnola avrebbe messo in atto, sarebbe stata fermata dalla paura di poter ferire un ostaggio così importante. Durante tutto lo svolgimento della serie, la ragazzina prova un odio profondo per tutti i componenti della Banda, ma, nella realtà, la bella 24enne si è innamorata proprio di uno dei rapinatori. La sua storia con Jamie Lorente (il Denver della serie) è fiorita nel 2018 e sembra andare a gonfie vele. Al pari della sua storia d’amore, anche Maria Pedraza sembra essere sbocciata negli ultimi anni. Clicca su “successivo” per vedere la sua ultima foto!

Maria Pedraza, la giovane attrice è sempre più bella