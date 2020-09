Era una super modella negli anni 90, oggi ha 55 anni – Chi è

Un’icona di bellezza, una bomba degli anni ’90. Oggi ha 55 anni ed è ancora una bellissima donna, curiosi di sapere chi è? Scopriamolo insieme

L’avete riconosciuta? Un’icona di bellezza degli anni ’90, stiamo parlando della fantastica Linda Evangelista. All’epoca aveva 25 anni e fu una dei simboli di moda di grandi stilisti, infatti la donna ha sfilato per personaggi come Valentino e Versace. Dagli occhi verdi ad una bocca carnosa, la sua altezza e le sue forme hanno conquistato tutti e in poco tempo è diventata l’immagine di bellezza per eccellenza femminile. Oggi, all’età di 55 anni, sapreste riconoscerla? Ecco come è diventata.

Linda Evangelista, che fa oggi