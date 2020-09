Noemi, gli occhi e un sorriso speciale: davvero bellissima – Foto

Noemi sempre più bella nella sua nuova forma fisica. Su Instagram non solo magra ma anche raggiante e solare

Va avanti il cambiamento fisico di Noemi che si mostra sempre più bella ed esuberante su Instagram. I suoi followers, 376 mila, apprezzano molto e la seguono con attenzione. Ma per la rossa cantante ci sono anche altre novità in arrivo. Presto uscirà il suo nuovo album e una musica tutta nuova.

Noemi, infatti, ha rivelato che dopo la pandemia e il lockdown la musica è cambiata: “Adesso con la pandemia, forse ci siamo accorti che fa tantissimo da collante tra di noi: mi ricordo il momento dei balconi… Ha annullato le distanze”.

Il suo nuovo disco sarà tutto nuovo, incentrato anche su un lavoro di introspezione personale che Noemi sta facendo per annullare “le distanze da me stessa” ha detto. Sempre schietta, sincera e diretta la cantante è apprezzata anche per il suo essere vera e senza filtri.

LEGGI ANCHE –> Ludovica Pagani: scollatura mozzafiato e tacchi a spillo, da infarto – Foto

Noemi, occhioni azzurri in primo piano e una morale importante