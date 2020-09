Profilo hackerato per Giulia Ragazzini, il costo dei danni è altissimo

Giulia Ragazzini ha subito il furto del suo profilo Instagram, sono stimati 100mila euro di danni

Visualizza questo post su Instagram ☀️Every moment matters ☀️ #rome#italy Un post condiviso da Giulia Ragazzini (@rzzn__giulia) in data: 1 Set 2020 alle ore 2:23 PDT

La Miss Europe lavorava con il suo profilo Instagram come Influencer e aveva infatti 470mila followers, un numero notevole. Con questi followers il guadagno di un Influencer può viaggiare su cifre di tutto rispetto. Ora però la giovane Influencer ha perso tutto il lavoro degli ultimi 5 anni. Ingannata e truffata, ora il suo profilo Instagram non le appartiene più e viene usato per truffare altri personaggi noti sui social.

I truffatori hanno adescato la giovane con una proposta per creare una fanpage su Wikipedia India. Per procedere alla creazione l’Influencer doveva rivelare alcuni dati sensibili e la sua biografia. Inoltre avrebbe dovuto versa una somma pari a 250 dollari per i costi di gestione della pagina. La giovane sa di essere incappata in un errore prevedibile, ma le prove a sostegno della veridicità di questa richiesta erano molte a quanto dice. Oltre che ad essere modella e Influencer è anche un avvocato la ragazza.

L’hacker entra dentro il profilo di Giulia e accede ai suoi contatti

Visualizza questo post su Instagram Save me from my mind 🤫 #sorrento Un post condiviso da Giulia Ragazzini (@rzzn__giulia) in data: 30 Ago 2020 alle ore 7:39 PDT

L’hacker grazie ai dati forniti da Giulia riesce ad impossessarsi del profilo instagram e accede a tutti i contatti della giovane. Senza il suo profilo, Giulia non può lavorare ha diversi contratti già firmati ma non potrà rispettarli in questo modo. Il danno calcolato da questa situazione è di 100 mila euro. L’influencer ha immediatamente contattato il centro assistenza di Instagram ma non ha ricevuto alcuna risposta, spesso in questi casi hanno le mani legate perché se l’hacker accede con le informazioni personali a un account, è difficile poterlo recuperare. Sono molti i personaggi famosi che hanno subito la stessa cosa e alcuni sono riusciti a recuperare il profilo, altri purtroppo no.

Visualizza questo post su Instagram 🇮🇹 Italians do it better 🇮🇹 Un post condiviso da Giulia Ragazzini (@rzzn__giulia) in data: 28 Ago 2020 alle ore 9:35 PDT

Adesso pare che la ragazza si sia affidata ad un informatico esperto, che dovrà pagare molto. Però se riuscirà nell’intento saranno soldi ben spesi. Intanto Giulia fa un appello, “Non fidatevi, non sono io a scrivere”, teme per i suoi contatti che potrebbero essere truffati come è capitato a lei.

