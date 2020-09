Raffaella Fico, di spalle e in minigonna: record di likes sui social – FOTO

Raffaella Fico, di spalle e in minigonna: record di likes sui social. La modella ha pubblicato uno scatto sui social che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers che la seguono ogni giorno sui Instagram

Raffaella Fico è una delle donne più amate di sempre sui social. Ha esordito tanti anni fa al Grande Fratello e da allora non è stata più dimenticata: il suo fascino mediterraneo, con i capelli ricci al vento e lo sguardo profondo non è mai stato dimenticato da nessuno. La sua bellezza non è mai tramontata, anzi, con il passare degli anni è diventata sempre più bella e più apprezzata dagli italiani.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Raffaella Fico e la foto scattata a Napoli con la sua bambina: record di likes

I commenti sotto le sue foto non si sprecano. “Ricordo ancora quando sei arrivata al Grande Fratello, mi hai conquistato subito. Eri bellissima e speravo che quella non fosse soltanto una parentesi. Quando la tua carriera è decollata dopo il reality, sono stato davvero felice per te. Non ho mai smesso di seguirti ed è stato un piacere ritrovarti sui social, quando l’anno scorso mi sono iscritto ad Instagram. Sei meravigliosa come allora, forse anche di più. Ps: tua figlia è uguale a te!”.

LEGGI ANCHE -> DayDreamer, Yaman quanto guadagna? Il patrimonio dell’attore

Ogni foto che pubblica su Instagram raggiunge migliaia di likes. Sono in molti a sperare di rivederla nella casa più spiata d’Italia, magari al Grande Fratello Vip, ma per ora questa possibilità non è ancora stata contemplata. Chissà, magari un grande ritorno per la prossima edizione possiamo aspettarcela?