Sabrina Salerno, posa sexy sul salotto di casa: in totale relax – FOTO

Sabrina Salerno mette un altro “mattone” al suo castello ornamentale. Il menù di oggi propone un sexy relax sul salotto di casa

La sexy cantante di marca Cecchetto, Sabrina Salerno incanta ancora su Instagram, sbaragliando ogni sintomo di concorrenza. Gli auguri speciali dei suoi fan per un fantastico traguardo raggiunto.

Così Sabrina ha conquistato il web, a suon di scatti, mettendo “pepe” quotidiano al suo intramontabile fascino, d’altri tempi. L’estate 2020 è stata una vetrina indimenticabile per la 52enne showgirl e web blogger ligure, sfruttando il bagliore del sole raggiante per mettere in risalto tutto il lato sexy del sua splendida corporatura.

Il ritratto in bikini sugli scogli è stata la ciliegina sulla torta di un periodo indimenticabile, da prima in classifica per Sabrina Salerno che ora si gode un meritatissimo relax, accarezzando l’ipotesi di mettere in piedi già il prossimo “pezzo” pesante del suo inestimabile repertorio.

Sabrina Salerno celebra il glorioso traguardo su instagram: fan in delirio totale