Alcuni giorni fa Amadeus ha lanciato una forte dichiarazione inerente al Festival di Sanremo e alla possibilità di cancellarlo: interviene Stefano Coletta a chiarire la situazione

Amadeus, confermato per il secondo anno consecutivo al timone di Sanremo, si trova tra le mani un’edizione molto complicata. A causa delle nome di sicurezza anti Covid l’organizzazione sarà infatti nettamente più complessa, per di più in un alone di incertezza che continuerà inevitabilmente a circondarla. Programmare in questo periodo storico un evento diversi mesi prima porta infatti sempre molti dubbi a riguardo.

Proprio il conduttore alcuni giorni fa aveva lanciato una forte dichiarazione che sembrava mettere in dubbio le sorti del festival: “Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla“. Secondo Amadeus lo spazio ristretto dell’Ariston comporterebbe troppe complicazioni, anche per l’orchestra e per gli addetti ai lavori. Ovviamente questa sua affermazione ha smosso il pubblico che vorrebbe invece assistere all’evento musicale dell’anno a qualsiasi costo.

LEGGI ANCHE -> Vanessa Incontrada, spunta il suo nome per il Festival di Sanremo

Stefano Coletta smentisce Amadeus: “Sanremo ci sarà”

A questo proposito è intervenuto il direttore di Rai1 Stefano Coletta che ha voluto chiarire la questione. “Amadeus ha creato un grande panico ma voglio chiarire che Sanremo ci sarà. Non esiste stagione di Rai1 senza Sanremo“, ha affermato il direttore, per poi sottolineare come inevitabilmente si adatteranno alle circostanze attuali, ma che in qualsiasi caso il festival si terrà. Pericolo rientrato quindi, sebbene il conduttore abbia esposto le sue perplessità sembra che la Rai non voglia in nessun modo perdere il suo evento più redditizio dell’anno.

LEGGI ANCHE -> Masterchef dove vederlo, via alla prima puntata: le novità

Giunto alla sua settantunesima edizione il Festival di Sanremo si terrà dal 6 al 12 Marzo 2021 e vedrà alla conduzione nuovamente il duo composto da Amadeus e Fiorello che a Febbraio scorso ottenne un enorme successo. Tutto sembra essere confermato e la squadra è attualmente al lavoro. Il pubblico può tirare un sospiro di sollievo. Almeno per ora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter