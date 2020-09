Se vuoi perdere peso, c’è un numero preciso di ore che devi dormire

Due scienziati rivelano che per perdere peso è importante dormire nel modo giusto

Dormire bene fa bene alla salute e fa anche perdere peso. Quando si dorme male e poco, gli ormoni del nostro corpo non funzionano bene e questo influenza anche l’assorbimento della massa magra. Le ore di sonno raccomandate dal medico sono fra le 7 alle 9, e dormire queste ore precise aiuta a perdere peso quando si segue una dieta ipocalorica. Il riposo è dunque un elemento fondamentale, oltre che al solito esercizio fisico e al mangiare in moro regolato e salutare.

Sono due scienziati britannici a spiegare l’importanza del sonno nel perdere peso, Emma Sweeney e Ian Walshe entrambi professori universitari. I due hanno anche pubblicato un articolo che approfondisce la tematica sul giornale The Conversation. I studi da loro condotti dimostrano che chi vuole perdere peso, deve fare attenzione a riposare bene. Per chi segue una dieta dimagrante è importante mantenere la massa magra ed eliminare quella grassa.

Altri studi e curiosità sulla perdita di massa grassa durante la notte

Uno studio dell’Università di Chicago condotto su dei volontari, ha dimostrato che chi ha dormito 5,5 ore a notte seguendo la dieta ipocalorica in due settimana ha perso poco peso in confronto a chi ha dormito 8,5 ore. E chi dormiva meno ore perdeva anche più massa magra, che invece è quella che bisogna mantenere. Importante ricordare che non è possibile bilanciare la perdita di massa magra dormendo di più nel weekend, perché l’abitudine dev’essere seguita 7 giorni su 7 per funzionare.

Un’altro motivo per cui dormire le giuste ore la notte, può contribuire alla perdita di peso è a causa di due ormoni dell’appetito, la leptina e la grelina che stimolati dal riposo riducono e catalizzano l’appetito. Dormire poco aumenta i livelli di grelina nel corpo e questo spinge le persone ad avere più fame e a mangiare fuori dai pasti. Pertanto dormire nel modo giusto è fondamentale per uno stile di vita sano.

