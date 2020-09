Vanessa Incontrada, la FOTO con un attore molto amato

Vanessa Incontrada pubblica un selfie che la ritrea in compagnia di uno degli attori de La Casa di Carta. Il pubblico impazzisce per lui.

Bellissima, brillante, talentuosa: Vanessa Incontrada è una stella che brilla nel panorama cinematografico italiano. Di recente, l’energica attrice è stata protagonista dei Seat Music Awars, uno degli eventi musicali dell’anno, tenutosi in una Arena di Verona piena solo per metà a causa delle misure di distanziamento sociale. L’Incontrada ha diretto le varie serate di musica dal vivo affiancata da un impeccabile Carlo Conti. Quasi in contemporanea la conduttrice è anche sbarcata in laguna per partecipare al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Il abito rosso ha letteralmente stregato il pubblico.

Ospite all’evento cinematografico dell’anno, anche uno dei più amati e talentuosi attori de La Casa di Carta, premiato in laguna proprio qualche giorno fa. Avete capito di chi stiamo parlando? Cliccate su “successivo” per scoprirlo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Casa di Carta, alcuni dei momenti più imbarazzanti della serie

Vanessa Incontrada, la foto che fa impazzire il web